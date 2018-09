USA suurpank loobus Tallinkist ja ostis Silvanot

Ainult tellijale

Aktsiaraamatute võrdlusest selgub, et USA ja maailma suurim hoiupank BNY Mellon on oma osalust Tallinkis vähendanud, kuid ostab samal ajal Tallinna börsilt juurde Silvano Fashion Groupi aktsiaid.

Samal ajal on suurenenud BNY Melloni osaluse suurus Silvano Fashion Groupis. Kui eelmise aasta novembris kuulus pangale 0,82protsendiline osalus, siis tänaseks on juurde ostetud veidi üle 100 000 Silvano aktsia ning kasvatatud osalus 1,1 protsendini.

Suurim Tallinki ostja on olnud firma suuromanik Infortar, kelle kätte on liikunud üle 5 miljoni täiendava aktsia. Ka möödunud nädala kolmapäeva esimeses pooles liikus börsiväliselt 1,6 miljonit Tallinki aktsiat, kuid ostja ja müüja on võimalik välja selgitada alles homsest aktsiaraamatust.

Arvestades, et Tallinkis on BNY osalus vähenenud umbes 2 500 000 aktsia ehk ligikaudu ka 2 500 000 euro võrra ning samal ajal juurde ostetud 100 000 Silvano aktsiat on tänast turuhinda arvestades väärt 267 000 eurot, võib oletada, et osa laevafirmast vabanenud raha otsib täna veel kohta.

Silvanos on aga osalust vähendanud Swedbanki pensionifondid, seda 1,18 protsendilt 1,07 protsendini.

Sarnaseid mustreid ka varem

BNY Mellon on ka varem oma raha Tallinki ja Silvano aktsiate vahel vahetanud. Näiteks ajal, mil laevafirma otsis endale strateegilist ülevõtjat, suurenes USA panga osalus firmas eelmise aasta juulikuiselt 0,9protsendiliselt osaluselt novembri lõpuks 1,74 protsendini.

Samal ajal vähendati aga osalust Silvanos, mis augustis oli 1,08 protsenti ning novembri alguseks 0,82 protsenti.