Apple'i aktsia langes tublisti

iPhone Xs (vasakul) ja Xs Max on Xi perekonna uusimad liikmed. Ühtlasi on Xs Max seni suurim ja kalleim iPhone.

Mõni päev pärast seda, kui uued iPhone’d müüki tulid, teatasid analüütikud, et ettetellimiste arv on eelmise aastaga võrreldes stabiilne või isegi nõrgem, vahendab MarketWatch.

Investeerimisfirma Rosenblatt Securitiesi analüütik Jun Zhang kirjutas esmaspäeval, et iPhone XSi ja iPhone XS Maxi telefonide ettetellimiste arv „tundub olevat nõrgem“ kui iPhone Xi oma aasta tagasi. Tema analüüs põhineb ootejärjekordade pikkusel. Tavaliselt on see üks või kaks nädalat. Lisaks sellele analüüsib ta ka tarnijate prognoositud tootmismahte.

Zhang prognoosib, et Apple toodab uusi iPhone XSi ja XS Maxi telefone septembri ja detsembri kvartalites 35-36 miljonit ühikut. Eelmise aasta samal perioodil toodeti 36 miljonit iPhone X telefoni.

Zhang on seadnud Apple’i aktsia hinnasihiks 200 dollarit. Praegu kaupleb õunafirma 218 dollari juures ning langes eile pärast raporteid 2,7 protsenti.

Viimase 12 kuu jooksul on Apple kallinenud aga 36 protsenti. Dow Jonesi tööstuskeskmine on sama ajaga lisanud 17 protsenti.