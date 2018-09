BoA: asutajate lahkumine aitab Facebookil Instagramiga rohkem raha teenida

Lauri Teder 26. september 2018, 20:00

Bank of America analüütiku hinnangul on Instagrami loojate esmaspäevane lahkumine firma juhtkonnast Facebooki jaoks hea uudis, sest see võimaldab fotojagamise keskkonda seniset kasumlikumaks muuta, vahendab CNBC.