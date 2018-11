Kaupleja jälgimas aktsiagraafikut. Foto: Scanpix

Tänavu pole langusest pääsenud pea ükski varaklass

Turge tabas niivõrd laiapõhjaline langus viimati 1920. aastal, kirjutab Wall Street Journal Deutsche Banki andmetele tuginedes.

Pihta on saanud aktsiad, võlakirjad ning toorained alates vasest kuni naftani – selline kõikehõlmav langus tabas turge Deutsche Banki andmetel viimati aastal 1920. Maailma suurim varahaldusettevõte BlackRock prognoosib, et võlakirjad ja aktsiad mõlemad võivad aasta lõpetada langusega esimest korda ligi veerandsaja aasta jooksul.

Peamised indeksid Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Hiinas ja Lõuna-Koreas on kõik langenud 10% või enam enda hiljutistelt kõrgtasemetelt. Brenti toornafta hind, millele vähenevate naftareservide tõttu ennustati pigem hinnatõusu, on samuti langusega karuturule jõudnud – hind on kukkunud üle 20% ehk oktoobri alguse 86 dollarilt nüüd 59 dollarile barreli kohta. Bitcoin jätkab enda langust jaanuari kõrgeima 17 000 dollari pealt ja kaupleb praegu 4000 dollari ligidal.

Mõne üksiku erandiga on kogu Balti börside põhinimekiri punases. Positiivset tootlust on tänavu suutnud näidata vaid Telia Lietuva väärtpaber, aasta keskel börsile tulnud Tallinna Sadam, Merko Ehitus ning EfTENi III fond.