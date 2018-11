Investor Seppo Saario leiab, et Tallink on Soomes küllaltki tuntud ettevõte. Foto: Andras Kralla

Saario: Tallinkil läheb Helsingi börsil hästi

Soome investor ja autor Seppo Saario ütles Äripäevale, et Tallinkil läheb Helsingi börsil tõenäoliselt hästi.

"On tõenäoline, et Tallinki aktsia hakkab pärast kauplemise algust koos ülejäänud turuga alla ja üles käima. Euroopa aktsiad kipuvad liikuma käsikäes," ütles investor Seppo Saario Äripäevale. "Muidugi mõjutavad aktsiat ka ettevõttega seotud uudised."

Saario nentis, et Soome ja ka välismaa institutsioonid on tõenäoliselt Tallinkist huvitatud ja hakkavad sinna järkjärguliselt investeerima.

"Tallink on Soomes tuntud bränd. Seega saab Tallinkisse investeerimine olema lihtne. See tähendab, et Tallink saab esimesel kauplemisaastal juurde sadu soomlastest omanikke," seletas Saario.