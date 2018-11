Tallink seilab Helsingi börsile. Foto: John Guillemin/Bloomberg

Tallinki aktsiaid konverteerides võib võita hinnas, kuid kaotada tasudes

Tallink teatas täna hommikul, et pikendab Helsingi börsile minevate hoidmistunnistuste konverteerimisperioodi 14. detsembrini. Investor peaks valiku läbi kaaluma.

Ettevõtte hinnangul võiksid aktsiate konverteerimist eelistada eelkõige Tallinki mitusada soomlasest aktsionäri, või siis tihedalt soomega seotud eestlasest aktsionärid, kelle puhul on hoidmistunnistusi Soome väärtpaberikontol eelistatum hoida.

Peamine argument hoidmistunnistuse eelistamiseks Eesti investori jaoks on veel suurem likviidsus või parem potentsiaalne turuhind, ütles Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets.

Hoidmistunnistusi Soome börsil hoides on aga tasu kõrgem. „Tallinki FDRi näol on tegemist Soome depositooriumis registreeritud väärtpaberiga, seega kliendile, kes neid omab, rakendub Soome väärtpaberi hoidmistasu,“ ütles Suimets. Tehingute tegemisega seotud tasu sõltub Suimetsa sõnul kontotüübist, näiteks minimaalne teenustasu on Tallinna börsil 3 eurot ning Soome börsil vahemikus 14–19 eurot. Swedbankis maksab eraisikule Eesti väärtpaberite hoidmine 0,008% ja Soome väärtpaberite hoidmine 0,01% kuus.