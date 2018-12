Aasia turud tõusevad

Kauplejad Lõuna-Korea börsil. Foto: AP

USA aktsiaturgude eilne tõus kandus üle ka Jaapani ja Hongkongi, kus turud on täna tublisti kallinenud, vahendab MarketWatch.

Jaapani Nikkei indeks lisas 2,2 protsenti, kõige paremini on läinud finantssektori aktsiatel. Aasia investorid on USA ja Hiina kaubandussõja pärast muutunud ka ettevaatlikumaks, mille tõttu on stabiilsemad olnud peamiselt kodumaisest nõudlusest sõltuvad aktsiad. Kosmeetikatootja Kose aktsia on täna lisanud 5,7 protsenti ja toidufirma Ajinomoto on kallinenud 4,1 protsenti.

Hästi läks ka Hongkongi aktsiatel – Hang Seng indeks tõusis 1,7 protsenti. Tencenti aktsia on tõusnud 1,5 protsenti ning suuremad naftafirmad taastuvad. Nimelt on naftahinnad täna kallinenud veidi üle 1 protsendi.

Hiina aktsiatel on läinud Jaapani ja Hongkongiga võrreldes kehvemini. Shanghai Composite indeks on täna kallinenud 0,3 protsenti.

Hiina tähtsus maailmamajanduses ning tooraineturgudel tähendab, et riigi majanduse nõrkus mõjutab edaspidi märkimisväärselt nii globaalset majandust kui ka turge, teatasid Bank of America Merrill Lynchi analüütikud. Prognoositakse, et Hiina majanduskasv aeglustub järgmisel aastal 6,1 protsendini.