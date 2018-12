Tesla aktsia hind on alates 2010. aastast 21kordistunud. Foto: Reuters

Kui palju on Tesla aktsia sellel kümnendil tõusnud?

Vaatamata sellele, et Tesla tegevjuht Elon Musk on aeg-ajalt skandaali sattunud, on elektriautode tootja aktsia tõusnud kolme kuuga 37 protsenti.

Esmaspäeval oli Tesla Nasdaq 100 indeksi parim aktsia. Kui vaadata ajas tagasi ja oletada, et investeerisid 2010. aastal Teslasse 1000 dollarit, siis eilse seisuga oleks selle väärtus juba 21 000 dollarit, selgub CNBC arvutusest.

Tesla aktsial on sel kümnendil hästi läinud, kuid see ei tähenda, et aktsia sarnaselt edasi tõuseb.

Septembris oli Musk sunnitud Tesla nõukogu esimehe kohast loobuma ning seda ametit saab ta uuesti pidada alles kolme aasta pärast. Põhjuseks olid Twitteri postitused, kus ta rääkis ettevõtte börsilt äraviimisest.

Eile langes Tesla aktsia 0,04 protsenti, 366,6 dollarile. Kõigi aegade rekordi saavutas aktsia 2017. aasta juunis, mil ühe aktsia eest tuli välja käia üle 380 dollari.