Skano Groupi tütarfirma suurendab osalust Trigon Propertys

Skano Group langetas täna otsuse, et ettevõtte ütarfirma OÜ Skano Fireboard võib omandada täiendava osaluse aktsiaseltsis Trigon Property Development, selgub börsiteatest.

Skano Fireboardi käes on praegu 15,6 protsenti Trigon Propery aktsiatest. Skano Fireboard võib otsuse kohaselt omandada täiendavalt kuni 102 900 Trigon Property aktsiat, mille hind on ligikaudu 50 000 eurot. Aktsiate müüja on OÜ Trigon Wood. See tähendab, et Skano Fireboard suurendab oma osalust 2,28 protsendipunkti võrra, mille järel kasvab osalus 17,8 protsendini. Tehing viiakse ellu hiljemalt 21. detsembril.

Trigon Property Development on kinnisvarafirma, mis on noteeritud Nasdaq OMX Tallinna börsil. Praegu on ettevõttel üks arendusprojekt, milleks on Niidu arendusala Pärnu linnas.

Tallinna börsil emitendile kehtestatud reeglite kohaselt tuleb seda käsitleda tehinguna seotud osapoolega. OÜ Trigon Wood omab enamusosalust Skano Groupis ning olulist osalust ka Trion Property Developmentis. Pärast tehingut väheneb Trigon Woodi osalus Trigon Propertys 41,74 protsendini.

Börsiteates kirjutatakse, et tehing ei oma olulist mõju Skano Groupi ega ka Skano Fireboardi kasumile, varadele ega kohustustele.