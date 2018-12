Euroopa turud langevad

Euroopa aktsiaturud hakkasid täna hommikul odavnema, sest Ameerika Ühendriikide turge tabas reedel korralik langus ning investorid muretsevad globaalse majanduskasvu aeglustumise pärast, vahendab CNBC.

Saksamaa indeks DAX on langenud, samas suunas on liikunud Suurbritannia ja Prantsusmaa indeksid. Foto: EPA

Üleeuroopaline Stoxx 600 indeks on täna langenud 0,3%, 346 punktini. Suurem osa sektoritest on odavnenud. Kui vaadata riike eraldi, siis on Suurbritannia FTSE 100 langenud 0,3%, Saksamaa DAX 0,1% ja Prantsusmaa CAC 0,3%. Suurematest turgudest on ainukesena täna tõusnud Hispaania IBEX 35 indeks.