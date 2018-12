Kuidas Roosaare suurima nõrkuse eduks pööras?

Väikeinvestor Jaak Roosaare usub sellesse, et lisaks tugevustele peab tegelema ka oma nõrkustega, ning ta ise on näide, kuidas puudujääkidest isiksuseomadustes üle saada ning need eduks pöörata.

„Kui keskenduksin ainult ühele valdkonnale, siis saavutaksin selles valdkonnas paremaid tulemusi,“ rääkis Roosaare Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Samas on mul üks elu ja teiste valdkondade proovimata jätmine jääks kripeldama,“ nentis ta. Seega on Roosaare oma elu üles ehitanud nii, et ta ei saa end üheski valdkonnas profiks pidada, kuid omab selle eest teadmisi mitmel elualal.