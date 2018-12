Olympic on börsilt läinud, kuhu nüüd raha panna?

Pärast Olympic Entertainment Groupi börsilt äraminekut on Eesti investoritel kaks valikut: kas üldse loobuda tegemistest kasiinofirmadega või vaadata kasiinoettevõtteid piiri tagant.

Uut kasvu kasiinoäris võib leida Aasia mitteametlikust kasiinopealinnast Macaust. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi paljud inimesed on kasiinofirmadesse investeerimise vastu eetilistel kaalutlustel, siis teised võtavad kasiinofirmasid tänapäeva meelelahutuskultuuri ühe osana. Arvestada saab ka sellega, et kui poleks avalikult lubatud mängupõrgud, oleksid need suure tõenäosusega põrandaalusena olemas.