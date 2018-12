Kauppalehti analüütik hoiatab Tallinkisse investeerijaid

Kauppalehti analüütik Ari Rajala soovitab hoolikalt uurida firmasid, mille kasumis on toimunud pööre allapoole. Üks selline on Tallink.

Hiljuti Helsingi börsile läinud Tallink on jäänud silma kahaneva kasumiga kahes järjestikuses kvartalis. Foto: Andres Haabu

Helsingi börsil on terve hulk firmasid, mille maksueelses kasumis on tagasikäik ehk see on vähenenud ühe või mitu kvartalit järjest. Investoritel tuleb hoolikalt mõelda, millise Helsingi börsi ettevõtte kohal plingib hoiatustuli.