Aktsiaturg jätkas neljapäeval langust, Nike'ilt head tulemused

Aktsiaturg jätkas 20. detsembril langust. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP/Scanpix

USA aktsiaturud jätkasid langust pärast eilset Föderaalreservi intressi tõstmise otsust ning sellele järgnenud pressikonverentsi, mis ei viidanud järgmisel aastal intressimäärade aeglasema tõstmise võimalusele ning osutus investorite jaoks seetõttu pettumuseks.

USA laiapõhjaline S&P 500 aktsiaindeks langes täna 1,58% 2467 punktini, Dow Jones’i 30 ettevõttest koosnev indeks langes 1,99% 22 859 punktini ning Nasdaqi indeks langes 1,63% 6528 punktini.

Turgude allamüük hoogustus neljapäeval peale seda, kui USA justiitsministeerium teatas, et süüdistab kahte hiinlast Hiina julgeolekuministeeriumi jaoks tehtud häkkimisega, millega sooviti varastada tehnoloogiaettevõtete saladusi, intellektuaalset vara ning USA mereväe liikmete isiklikke andmeid. Reutersi andmetel oli tegemist Hewlette Packardi ja IBMi sisevõrku tungimisega.

Lisaks mõjus turgudele negatiivselt USA esindajatekoja spiikri Paul Ryani kommentaar, et president Trump keeldub allkirjastamist lepingut, millega saaks vältida osaliselt valitsusasutuste kinnipanekut 21. detsembrist, kuna senat ei soovi kulutustesse sisse kirjutada Mehhiko piiri äärde müüri rajamist.

Kolmapäevasel istungil otsustas Föderaalreserv tõsta baasintressimäära, millest sõltuvad nii USA eluasemelaenude kui ka autoliisingute intressid, ühe astme võrra 2,25 – 2,5% vahemikku. Istungi järel antud pressikonverentsil sõnas Föderaalreservi juht Jerome Powell, et nüüd on Föderaalreserv jõudnud intressimääradega neutraalse intressitaseme madalamasse äärde ehk sellisele tasemele, mis ei stimuleeri üleliia, kuid samas ka ei pidurda majanduskasvu.

„Pole kahtlustki, et eile ootasid turud Föderaalreservi poolt väljapäästmist ning sattusid sellest suurde frustratsiooni,“ kirjutas Commonwealth Financial Networki investeerimisstrateeg Brad McMillan klientidele saadetud kirjas, vahendab Yahoo Finance.

McMillan lisas, et turg ootas, et hiljutise aktsiaturu hinnalanguse ja majanduskasvu aeglustumise järel võiks Powell viidata, et järgmisel aastal on intressimäärade tõstmine väiksema tõenäosusega. „Selle asemel viitas Powell, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid järgmisel aastal tõenäoliselt vaid kahel korral – kuid siiski jätkab intresside tõstmist,“ ütles McMillan

Reuters vahendas täna enda poolt läbi viidud küsitluse tulemusi, mille kohaselt on fondijuhid üle maailma vähendanud aktsiate osakaalu enda poolt juhitavates portfellides 47,2%-ni, võrreldes 50,1%-ga jaanuaris, märkides ära suurimat aktsiatest väljatulekut ühel kalendriaastal pärast seda, kui Reuters hakkas vastavat küsitlust 2013. aastal korraldama.

Nasdaqi tehnoloogiaindeks jõudis päeva sees ära käia ka karuturu tasemel ehk kukkuda eelmisest tipust üle 20%, kuid päeva lõpptase 6528,41 punkti märgib siiski veel 19,5%-list langust, võrreldes 29. augustil tehtud päevasisese tipptaseme 8109,69 punktiga.

Pärast neljapäevast börsikauplemise lõppu tuli oma kvartalitulemustega välja Nike. Tulemused rõõmustasid investoreid, nii et Nike’i aktsia tõusis järelturul 7,1% 72,32 dollarini. Nike’i majandusaasta teise kvartali aktsiapõhiseks kasumiks tuli 52 senti, võrreldes keskmise 45-sendilise ootusega ning käive tuli 9,4 miljardit dollarit, võrreldes analüütikute 9,2 miljardi dollari suuruse keskmise prognoosiga. Müügikäive kasvas aastaga 10%.