Saksamaa võlakirjade intress langes seitsme kuu madalaimale tasemele

USA Föderaalreservi juht Jerome Powell kõnelemas New Yorgi majandusklubis 28. novembril 2018. aastal. Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Saksamaa valitsuse võlakirjade intressimäär langes täna viimase seitsme kuu madalaima taseme ligidale, kui investorid kardavad majanduskasvu pidurdumist peale Föderaalreservi eilset otsust tõsta intressimäärasid ning jättes järgmise aasta intressimäärade tõstmise prognoosi sarnaseks varasemaga, vahendab Reuters.

Saksa valitsuse 10-aastase tähtajaga võlakirjade intressimäär langes täna 4 baaspunkti võrra 0,203% tasemele. Veel oktoobri alguses oli Saksamaa valitsuse 10-aastase tähtajaga võlakirjade intressimäär 0,57% juures.

Võlakirjade intressimäärad langesid peale seda, kui USA valitsuse võlakirjade intressimäärad olid langenud viimase kaheksa kuu madalaimale tasemele, kui USA Föderaalreserv tõstis eile baasintressimäära taset ning ei olnud järgmise aasta intressimäärade prognoosi osas investorite jaoks piisavalt pehme lähenemisega. Investorid olid nimelt oodanud, et Föderaalreservi juht Jerome Powell viitab selgemalt sellele, et järgmisel aastal intressimäärasid enam käesoleva aasta tempo kohaselt ei tõsteta. Kuid Powell ei lubanud otseselt midagi, vaid viitas sellele, et Föderaalreserv käitub jooksvatest makromajanduslikest andmetest lähtuvalt. See põhjustas üle maailma võlakirjade intressimäärade ja aktsiaturgude languse. Langevad intressimäärad tähendavad samas võlakirjade hinnatõusu.

„Turud ootasid leebemat intressimäärade tõstmist, see on selge,“ ütles Commerzbanki intressimäärade strateeg Christoph Rieger.

BlueBay Asset Managementi portfellihaldur Mark Dowding ütles Reutersile, et kui Föderaalreservi juht tahtis edastada sõnumit, millega viitas turu ootustega võrreldes järsemale intresside tõstmisele, oleks ta pidanud kõlama majanduse väljavaate osas enesekindlamalt, arvestades praegust kartust majanduse jahtumise osas.