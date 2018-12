Idud ihkavad uuel aastal börsile

Uberi, Lyfti ja Airbnb telefonirakendused New Yorgis. Foto: Scanpix

2019. aasta suurimateks aktsiate avalikeks esmaemissioonideks ehk IPO-deks tõotavad tulla Uberi, Lyfti, Airbnb-i, Palantiri ja Pinteresti aktsiate börsile viimine, vahendab Marketwatch.

Wall Street Journal on välja toonud, et juba üheksat USA idufirmat on erainvestorite poolt hinnatud üle 10 miljardi dollarit väärt olevaks. Nendest omakorda viis peaks börsile minema 2019. aastal.

Wall Street Journal toob välja, et 2018. aastal läks lausa 38 firmat börsile, mille väärtuseks oli hinnatud üle ühe miljardi dollari. Sellist hulka nn ükssarvede See märgib ära kõrgeimat nn ükssarvedest (idufirma, mille väärtus on üle ühe miljardi dollari) IPO-de hulka alates 2000. aastast.

2019. aasta esimese poole osas on peamine ootus sõidujagamisfirmade Uberi ja Lyfti börsiletulek. Need firmad andsid IPO jaoks vajalikud dokumendid sisse juba 2018. aasta lõpus.

Lisaks suurtele firmadele nagu Airbnb, Palantir ja Pinterest plaanib börsile minna ka ettevõtete seas sõnumite edastamise teenusepakkujana tuntud Slack Technologies.

PricewaterhouseCoopersi andmetel on 2018. aastal siiani olnud 214 IPO-t, mis on rohkem, kui 2017. aastal korraldatud 176 aktsiate avalikku esmaemissiooni, kuid vähem, kui tipptase 2014. aastal, kui oli 268 IPO-t.

Keskmine raha kaasamine oli 2018. aastal 254 miljonit dollarit, mis oli veidi rohkem kui 2017. aastal tehtud 249 miljonit dollarit keskmiselt ühe aktsiate avaliku esmaemissiooni kohta.