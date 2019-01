Saksamaa tööstusšokk tõstab majanduslanguse tõenäosust

Saksamaa tööstustegevuse järsk langus eelmise aasta lõpus tõstis ohtu, et Euroopa suurim majandus libiseb majanduslangusesse, vahendab Bloomberg.

Saksamaa teras. Foto: DAVID HECKER

Tööstustootmine langes novembris oktoobriga võrreldes 1,9 protsenti ja see oli finantskriisi lõpust alates kõige viletsam tulemus. Kuigi andmed võivad olla volatiilsed, tuleneb järsk langus tehasetellimuste eeldatud mahu ulatuslikumast vähenemisest. Investoreid ja majandusteadlasi on see pannud muretsema globaalse majanduskasvu raugemise pärast.