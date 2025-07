Tagasi 14.07.25, 17:31 Statistikaamet tunnistab kitsaskohti: elektri hinda hakatakse uut moodi rehkendama Statistikaamet analüüsib elektrihinnaindeksi senise arvutuskäigu kitsaskohti ja töötab välja uut metoodikat, uus mudel plaanitakse kasutusele võtta järgmisest aastast.

Tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski tõdes, et järgmisest aastast võetakse elektri hinna arvutamisel kasutusele uus mudel.

Foto: Raul Mee

Varem on ökonomistid hinnanud, et tarbijahinnaindeksis on elektri hinna mõju üle hinnatud, mistõttu on näiteks paljud riigieelarve kulud indekseerimise tõttu teenimatult palju paisunud.