Tagasi 14.07.25, 19:00 Raadiohommikus: mida teeb Trump ja kuidas kriise ette näha Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu nii Ukraina sõjast, ehitusturust kui ka mustritest, mille järgi lähenevaid kriise ära tunda.

USA president Donald Trump kuulutab täna välja Ukraina relvapaketi.

Viimaste nädalatel paistab, et USA president Donald Trump on selgemalt Ukraina poolele asunud ja lõpuks järgnevad sõnadele teod. Mida arvata Trumpi ja tema parteikaaslaste lubadustest Ukrainat relvastama hakata, arutame kell pool 9 julgeolekueksperdi Rainer Saksaga.

Ehitusturul on üle pika aja kuulda positiivsemaid hüüdeid. Maru Ehituse tegevjuht Margo Dengo ütles eelmisel nädalal, et kliendid saadavad juba päringuid nagu homset poleks. Kas ehitusturg on tõesti langusest välja murdmas, küsime kell 8 ehituskontserni Rand & Tuulbergi juhilt ja osanikult Raivo Rannalt.

Samuti mängime hommikuprogrammis ette nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivali salvestaud intervjuu pangandusekspert Erkki Raasukesega, kus ta selgitab, kuidas kriise ära tunda ja annab nõu, kuhu tasub investoril praegu 1000 eurot paigutada.

Hommikuprogrammi teevad Kristjan Kurg ja uudistetoimetaja Ireene Kilusk.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00-12.00 “Investor Toomase tund”. Läheme emotsiooniderohkele teekonnale läbi nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivali kireva melu: kuuleme värskeid muljeid, säravaid taipamisi ja siseringi saladusi, mida jagavad nii korraldajad kui osalejad.

Uurime, kuidas sünnib Eesti suurim investeerimisüritus, mida räägitakse lava taga ja millised mõtted kõlasid kõige tugevamalt ka lavaväliselt.

Stuudios on otse sündmuste keerises olnud Äripäeva suurürituste juht Jana Palm ning börsitoimetusest Merian Tiirats ja Kaspar Viira. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00-13.00 “Nimed müügitahvlil*”. Saates keskendub Dominate Salesi juht Silver Rooger sagedasele küsimusele bussiness to business müügi maailmas ehk miks jäävad paljud tehingud seisma. Räägime ka, kas klientide otsustamatus ja viimasel hetkel diilidest taganemine on tõusuteel. Saade oli esimest korda eetris tänavu märtsis.

13.00-14.00 “Eetris on turundusuudised*”. Saates on külas Trickster Studios kaasasutaja Karl Altraja ja Kontuur Leo Burnetti loovjuht Urmas Villmann, kes jagavad oma vaateid noorte sihtrühmade, brändilojaalsuse ja trendidega kaasas käimise väljakutsetest. Lisaks keskendutakse brändilojaalsuse ja hinnatundlikkuse küsimustele. Saadet juhib Keit Alev. Saade oli esimest korda eetris aasta algul.

15.00-16.00 “Kasvupinnas”. Juulikuu saade toob kuulajateni loo sellest, kuidas energia- ja infrastruktuurigigant Infortar teeb järjest julgemalt samme põllumajandussektoris. Hiljuti omandas firma 2 suurt piimatootjat – Halinga OÜ ja Estonia Farmid. Saatekülaline on Infortari tegevjuht Martti Talgre, kes selgitab, miks nad on otsustanud piimandusse investeerida ja millised on nende plaanid edaspidiseks. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

