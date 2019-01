USA pensionifond esitas Danske vastu hagi

Lipud Danske Tallinna kontori ees. Foto: TAIRO LUTTER

Danske USA aktsionär süüdistab Taani suurpanka investorite petmises ja suutmatuses Eesti harus toimunud rahapesu peatada ning taotleb kohtult ühishagi staatust.

Manhattani ringkonnakohtule esitatud kaebuses leidis aktsionär, et Danske oli Taani finantsjärelevalve küsimustele vastates "sihilikult napisõnaline" ning andis liiga helge hinnangu firma tulevasele tegelikule kasumlikkusele ja panga võimele rikkumisi takistada. Kaebuses välja toodud periood ulatub 2014. aastast kuni möödunud aasta 23. oktoobrini.

Hagiga taotletakse kahjude korvamist Danske Banki USA aktsionäridele. Kaebuse esitaja on New Yorgi pensionifond Pensionifond Plumbers & Steamfitters Local 773 Pension Fund of Glens Falls, mida esindab väärtpaberipettustele spetsialiseeruv advokaadibüroo. Börsifirmade vastu kohtusse pöördumine on Ühendriikides harilik praktika, kui aktsia hinna järsk langus on investori hinnangul toimunud ebatavalisel põhjusel.