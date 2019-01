Big Mac. Foto: Shutterstock Jaga lugu:

Big Maci indeks: dollar viimase 30 aasta tugevaim

Ajalehe Economisti jaanuarikuu Big Mac indeksi järgi on USA dollar praegu viimase 30 aasta tugevaim, vahendab MarketWatch.

Big Maci indeks mõõdab USA dollari tugevust teiste valuutade suhtes – selgub, et dollar on enamikest valuutadest tugevam ning alates juulist, mil eelmine kord indeksi väärtust arvutati, tõusnud.

Big Maci indikaator põhineb ostujõu pariteedi teoorial, mille kohaselt peegeldab valuutakurss seda, kui palju erinevaid kaupu inimene teiste valuutade eest osta saab. See võrdleb Big Maci hindasid erinevate valuutade tegeliku vahetuskursiga.

Näiteks kirjutatakse raportis, et Big Mac maksab Suurbritannias 3,19 naela ja USAs 5,58 dollarit. “Sellest tulenev vahetuskurss on 0,57 (naela dollari kohta). Tegelik vahetuskurss on aga 0,78, mis viitab sellele, et Inglise nael on 27 protsenti ülehinnatud,” kirjutab ajaleht.

Venemaa rubla on dollari suhtes kõige rohkem alahinnatud – kokku 70 protsenti. Šveitsi frank on dollarist Big Maci indeksi kohaselt aga 19 protsenti tugevam.

ICE dollariindeks, mis mõõdab dollari käekäiku kuue suurima rivaali suhtes, tõusis 2018. aastal 4,4 protsenti, selgub FactSeti andmetest. Novembris jõudis dollar 17 kuu kõrgeima tasemeni.