Euroopa turud alustasid päeva languses

Täna hommikul hakkasid Euroopa aktsiaturud odavnema peale mitmeid päevi kestnud tõusu. Üleeuroopaline Stoxx 600 indeks on langenud 0,7%, 345 punktini.

Aktsiaturu sümbolid: pull ja karu Foto: Reuters/Scanpix

Euroopas ootavad investorid Brexiti leppe lahendust. Ühendkuningriigi peaministri Theresa May arvates kasvavad märgid, et seadusandjad lükkavad tehingu tagasi, kui see järgmisel nädalal hääletusele pannakse.