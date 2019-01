Ford plaanib Euroopas suurt koondamist

Ford teeb suuri ümberkorraldusi ning plaanib mõned mudelid tootmisest maha võtta. Foto: Reuters/Scanpix

Ford teatas, et plaanib Euroopas kõvasti koondada, sest püüab taas kasumisse jõuda ning teeb seetõttu suuri ümberkorraldusi.

Ford on olnud juba mõnda aega hädas automudelite vananeva valikuga ning Suurbritannia kidurat kasvu näitava turuga. Viimane on oluline, sest Suurbritannia turg on Fordi jaoks Euroopas suurim. Fordi kasum Euroopa turult kukkus eelmisel aastal 82%.

Ford annab Euroopas tööd kokku 54 000 inimesele, neist enamik Saksamaal, Suurbritannias ning Hispaanias. Ford plaanib lõpetada vähemedukate mudelite tootmise. Ettevõte pole öelnud, kui palju inimesi ta Euroopas koondada plaanib, BBC andmeil käib jutt tuhandetest inimestest.

Fordi Euroopa regiooni juht Steven Armstrong ütles Bloombergile, et otsusel on suur mõju kogu regioonile. See tähendab, et Ford võib plaanida ka tehaste sulgemist.

Ford tuli eelmisel aastal välja 11 miljardi euro suuruse restruktureerimiskavaga, sest nii Euroopa kui ka Aasia ärid on raskustes ning elektriautodesse ja isesõitvatesse autodesse tehtavad investeeringud aina suurenevad.

Fordi aktsia hind on viimase 12 kuu jooksul kukkunud 33%.