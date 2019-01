Sakslased: Danske raha jõudis ka saksa firmade kontole

Saksa meediaväljaanne Tagesschau kirjutab, et Danske rahapesuafäärist pudenes kümneid miljoneid eurosid ka Saksamaa firmade kontodele ning suuremat osa rahast kasutati tarneteks Venemaale.

Sakslased leidsid rahapesumiljoneid ka oma suurte firmade kontodelt. Foto: Reuters/Scanpix

Danske rahapesuskandaal pälvis Saksamaal suuremat tähelepanu juba möödunud aastal, kui selgus, et asjaga oli seotud ka Deutsche Bank. Nüüdseks on selgunud, et Danske panga Tallinna kontori kaudu liikus Saksamaa firmadesse 31 miljonit eurot, vahendab tagesschau.de.