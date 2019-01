Tesla lõpetab kahe mudeli odava variandi tootmise

Tesla Model X Jaga lugu:

Tesla juht Elon Musk teatas eile, et Tesla lõpetab luksusautode Model S ja Model X odavamate versioonide tootmise.

Musk säutsus Twitteris, et uuest nädalast ei saa soovijad enam osta mõlema mudeli 75D versiooni. 75D on nõrgema akuga auto, mis tähendab, et võrreldes võimsamate mudelitega ei saa ühe laadimisega nii kaugele sõita. Mõistagi on võimsama akuga neljarattalisel ka parem kiirendus.

Musk ei selgitanud, miks mudelid tootmisest maha võetakse. Samas võib arvata, et ilmselt on põhjus vähenenud nõudluses, sest rahvaautoks ristitud Model 3 on laialdaselt saadaval.

„Kliente on kahte tüüpi: need, kelle jaoks on hind oluline ja need, kelle jaoks ei ole,“ selgitas portaali AutoTrader juht Karl Brauer CNNile. Seega, need kliendid, kelle jaoks hind pole määrav, ostavad luksusauto võimsama versiooni, need, kelle jaoks on hind oluline, otsustavad suure tõenäosusega Model 3 kasuks.

Model 3 odavaima versiooni hind algab 44 000 dollarist, kalleima versiooni hind jääb 62 000 dollari juurde. Samas Model S-i hinnad algavad 76 000 dollarist, Model X-i omad aga 82 000 dollarist.