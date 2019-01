USA aktsiaturud tegi 13 aasta võimsaima aasta-alguse stardi

New Yorki börs Foto: Scanpix / AFP Jaga lugu:

Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 indeks ja Nasdaq Composite Index on alustanud käesolevat aastat võimsalt, vahendab Marketwatch.

DJIA kasv aasta algusest on olnud 2,89% ni, mis on kõige paremini esinenud aasta esimest seitset päeva alates 2006. aastast, mil indeks rallis 3,04% . S&P 500 on tänavu kasvanud 3,58%, võrreldes 3,68% tõusuga 13 aastat tagasi, samas kui Nasdaq oma 5,3% kasvuga, alustas aastat eriti suure ralliga, jäädes veidi alla 5,72% -se tõusule 2006. aastal. Veel nädal aega enne uue aasta algust neisse indeksidesse investeerimist alustades, oleks investor praeguseks saanud nautida juba keskmiselt ligi 13% -list väärtuse kasvu.