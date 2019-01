Ford Fiesta. Foto: Bloomberg Jaga lugu:

Morgan Stanley: koostöö Volkswageniga Fordi probleeme ei lahenda

Volkswagen ja Ford teatasid hiljuti, et hakkavad koostööd tegema. Morgan Stanley analüütikute sõnul ei tasu sellest väga elevil olla, sest Fordil on jätkuvalt probleeme, vahendab MarketWatch.

Fordi aktsia hakkas pärast partnerluse avalikustamist tõusma. Morgan Stanley sõnul ei tasu aga arvata, et koostöö Fordi probleemid ära lahendab.

Tõsi, isesõitvate autode ja elektriautode alal on ruumi koostööks küllaga, aga „Ford peab tegelema fundamentaalsete ja ärimudeliga seotud probleemidega iseseisvalt“, ütlesid analüütikud eesotsas Adam Jonasega.

Lisaks on Fordi aktsia hinnataseme aluseks F-seeria kaubikud, kus „marginaalid on juba praegu tugevad“ ning logistika hea. See on eraldiseisev sellest, mida saab Volkswagen pakkuda, ütlesid analüütikud.

Fordi kõige suurem väljakutse on Euroopa äri – see on regioon, kus Volkswagen on juba praegu domineeriv ja omab piisavalt tootmisvõimsust, lisasid nad.

Morgan Stanley on Fordi aktsia suhtes jätkuvalt neutraalne ning hinnasiht on seatud 10 dollarile. Praeguselt tasemelt tähendaks see 13protsendilist tõusu. Viimase 12 kuu jooksul on Fordi aktsia langenud 33 protsenti.