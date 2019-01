Apple murrab filmitööstusesse

Tehnoloogiahiiglane ja mobiilitootja Apple laiendab 2019. aastal agressiivselt oma tegevusvaldkonda. Lisaks filmitootmisega alustamisele käivitab ettevõte ka oma voogedastusteenuse.

Näitleja Rashida Jones Foto: Shutterstock

Apple'i esimene mängufilm kannab nime „On The Rocks“ ("Kaljudel") ja see valmib režissöör Sofia Coppola käe all. Režissöör Francis Ford Coppola tütar võitis 2003. aastal Oscari oma filmi "Lost in Translation" eest, mis oli tema teine mängufilm. Filmivõtteid alustatakse kuu aja jooksul.