Fidelity: Hiina aktsiad on muutunud väga atraktiivseks

Hiina aktsiaturgude hinnatase on muutunud “väga-väga” atraktiivseks, teatas globaalne investeerimisfirma Fidelity.

Hiina majanduse aeglustumise koht on ilmunud järjest rohkem märke. Tegemist on Aasia suurima ja globaalselt teisel kohal oleva majandusega. Kehvasti on mõjunud kaubandussõda USAga, mille tõttu langesid riigi aktsiaturud mullu 24 protsenti. Viimati langesid turud Hiinas nõnda kiiresti 10 aastat tagasi.

Fidelity Internationali Aasia aktsiate direktor Medha Samant ütles, et tema arvates on praegu kõige turvalisem paigutada raha just Hiina aktsiatesse. “Hiina aktsiate hinnatasemed on praegu väga-väga atraktiivsed,” nentis ta.

“Me oleme aktiivsed investorid ning meie jaoks on tähtis, mis Hiinas toimub,” rääkis ta ja lisas, et Hiina ametivõimude sammud majandust toetada ja stimuleerida on aktsiate perspektiivi parandanud. Näiteks on Peking makse kärpinud ning vähendanud pankade kohustuslike reservmäärasid.

Samant ütles, et tema hinnangul tasub Hiinas vaadata tarbimis- ja tervishoiusektori aktsiaid. Samuti soovitab ta vanemaid firmasid, mis on juba turul kanda kinnitanud.

“Samas on ka mitmeid mõjutajaid, mis võivad meeleolusid kehvemaks muuta. Selle tõttu võivad aktsiad ka teatud sektorite puhul taanduda,” ütles ta. “Kas on aeg teha suuri oste? Investor peaks olema valiv, kõik sõltub sellest. Vaadake sektoreid, mis võiksid fundamentaalselt kasvada ja kus hinnatasemed on alla tulnud.”