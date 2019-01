Püramiid eduka investori taskus

Tänaseks edu ning finantsvabaduse saavutanud investorid soovitavad finantsvabadusse püüdlejatele püramiidi, mille alumistel astmetel on turvalised varad ja edu saavutanuna võib hakata ülemistele astmetele vaatama ka rohkem riskantsemaid varasid.

"Idufirmade kohta ütlen nii palju, et kui te tahate rikkaks saada, siis ärge nendesse oma vara pange – te kaotate raha," soovitas ettevõtja ja investor Raivo Hein algajale investorile investor Toomase konverentsil.