Helenius: edukuse toovad keskendumine ja avatud piirid

Tihenev konkurents vajab suuremat spetsialiseerumist, leidis Joakim Helenius investor Toomase konverentsil. Foto: Tanel Meos

Riigile toovad edu avatud piirid, investorile toob tootluse keskendumine ja spetsialiseerumine, rääkis suurinvestor ja Trigon Capitali asutaja Joakim Helenius investor Toomas konverentsil.

Varasemalt investeerimispanga Goldman Sachsi asepresidendina ning Merrill Lynchi tegevdirektorina töötanud Helenius oli alustuseks üllatunud, et ta sellele konverentsile esinema kutsuti. "Ühes Äripäeva edetabelis olin kirjas kui inimene, kes on kõige rohkem oma varandust kaotanud. Ma ei tea, miks mind täna siia kutsuti rääkima. Ju siis arvatakse, et oma vigadest on võimalik õppida."