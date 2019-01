Airbus ähvardab brittide juures otsad kokku tõmmata

Lennukitootja Airbus SE teatas, et kui Brexit tuleb ilma leppeta, võivad nemad Suurbritanniast lahkuda, ja Brexiti toetajad on "hullud", kui nad arvavad, et firma ähvardust täide ei vii, vahendas Bloomberg.

Lennuki Airbus 320 tootmine Saksamaal Foto: Reuters/Scanpix

"Kui tuleb ilma leppeta Brexit, peame tegema Ühendkuningriigile potentsiaalselt väga kahjulikke otsuseid," ütles Airbusi tegevjuht Tom Enders, kes on olnud ettevõtjate hulgas selle teema eestkõneleja.