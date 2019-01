Katastroof viis Vale aktsia langusesse

Päästetöötajad otsivad hukkunuid Vale Corrego do Feijao rauamaagi kaevanduse lähistelt. Foto: Douglas Magno / AFP / Scanpix

Brasiilia kaevandusfirma Vale USA börsil kauplev aktsia on kukkunud täna 17%, kui reedene õnnetusjuhtum on teinud investorid ärevaks võimalike kahjunõuete ja trahvide pärast.

Reedel toimunud kaevandusjäätmete hoidla tammi purunemise tõttu on hukkunud vähemalt 60 inimest ning sajad inimesed on jätkuvalt kadunud, vahendab CNBC.

Õnnetus juhtus Kagu-Brasiilias Minais Geraisi osariigis, kui rauamaagi kaevanduse juures oleva kaevandusjäätmete hoidla tamm purunes, kattes rauamaagi kaevandusest tekkinud jäätmemudaga juuresoleva asula. Jäätmehoidla, mis oli ehitatud 1976. aastal sisaldas ligikaudu 12 miljonit kuupmeetrit kaevandusjäätmeid.

Tegemist on viimase kolme aasta jooksul juba teise katastroofiga, mis on seotud Brasiilia kaevandushiiu Valega. 2015. aastal purunes samuti tamm Vale ja BHP Billitoni omanduses olevas Samarco kaevanduses samas osariigis. Tol korral oli hukkunuid 19 ning põhjustas Brasiilia suurima keskkonnakatastroofi.

Analüütikud arvestavad nüüd, et reedese katastroofi tõttu määratakse Valele trahve ja kahjunõudeid, kuid lõplikku mõju Vale rahanduslikule seisule ei saa praegu veel täpselt hinnata. Vale tühistas pühapäeval aktsionäridele makstavad dividendid ning otsustas luua sõltumatu komitee, et koostada kava ohvrite toetamiseks ning uurida õnnetuse põhjuseid.

„Kuna tegemist on teise suure õnnetusjuhtumiga viimase kolme aasta jooksul ning hukkunute arv on suur, siis on põhjust arvata, et selle sündmuse mõju Valele saab olema suur,“ kirjutas BMO Capital Markets oma analüüsis. „Kuna tammi viimane sõltumatu riskihindamine 2018. aasta 26. septembril näitas, et tamm on turvaline, siis tõelist mõju Valele on praegu raske hinnata,“ lisas BMO Capital.

Vale teatas täna ,et kohus on võimalike kahjude katteks lasknud külmutada 2,9 miljardi dollari eest firma varasid. Brasiilia keskkonnakaitse büroo on trahvinud firmat 66 miljoni dollari ning Minais Geraisi osariik 26 miljoni dollari ulatuses.

BMO Capital kärpis Vale aktsia soovituse neutraalsele tasemele, viies aktsia hinnasihi 13 dollari peale. Jeffries ja HSBC kärpis Vale soovituse „hoia“ tasemele, viies aktsia hinnasihi 18 dollari pealt vastavalt 14 dollari ja 14,5 dollari peale.

Tund enne USA kauplemispäeva lõppemist on Vale aktsia hoiutäht 17,1% miinuses 11,32 dollari peal.