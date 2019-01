Apple'i prognoosid olid oodatust kehvemad, aga kvartalitulemused küllaltki head ning aktsia hakkas järelturul kallinema. Foto: EPA Jaga lugu:

Apple'i tulemused panid aktsia tõusma

Apple’i aktsia hakkas järelturul kallinema, vaatamata sellele, et ettevõtte tulevikuprognoosid olid oodatust väiksemad, vahendab MarketWatch.

Apple prognoosib, et nende märtsis lõppeva kvartali käive saab olema 55-59 miljardit dollarit. Turud ootasid, et prognoos saab olema 58,9 miljardit dollarit, veel detsembris oli analüütikute välja pakutud number 64 miljardit dollarit.

Apple’i kasum aktisa kohta ulatus neljandas kvartalis 4,18 dollarini. Käive oli 84,3 miljardit dollarit. FactSeti küsitletud analüütikud ootasid kasumiks 4,17 dollarit aktsia kohta.

Õunafirma aktsia on järelturul tõusnud rohkem kui 5 protsenti, mis näitab, et investorid on tulemustega rahul.

Tegevjuht Tim Cook rääkis, et prognooside vähendamine on pettumus, aga kvartalitulemused näitavad, et äri on tugev ning ettevõtte haare lai ja sügav.

Ettevõtte iPhone’de äri käive langes 52 miljardi dollarini, eelneva aasta samas kvartalis oli see 61,1 miljardit dollarit. FactSeti küsitletud analüütikud ootasid näitajaks 52,8 miljardit dollarit. iPhone’de konkreetset müügihulka ja keskmist hinda enam ei avalikustata.

Apple’i teenuste sektori käive ulatus 10,9 miljardi dollarini, sellega ületati ootusi 0,1 miljardi võrra.