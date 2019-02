USA-Hiina läbirääkimistel vihjatakse edusammudele, Trump ja Xi kohtuvad veebruaris

President Donald Trump räägib 25. jaanuaril Valges Maja Roosiaias. Foto: Scanpix/AP Photo/Evan Vucci Jaga pilti:

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et kohtub Hiina president Xi'ga üsna varsti, et sõlmida laiapõhjaline kaubanduslepe. Nii Trump kui ka USA läbirääkimisdelegatsiooni juht viitasid olulistele edusammudele, milleni jõuti kahepäevaste läbirääkimiste käigus, vahendab Reuters.

Trump ütles Valges Majas Hiina asepeaministri Liu He'ga kohtumise käigus, et ta on optimistlik selles osas, et USA ja Hiina võivad jõuda „kõigi aegade suurima tehinguni.“

Hiina kaubandusdelegatsioon ütles ametlikus teadaandes, et läbirääkimiste käigus jõuti „oluliste edusammudeni,“ vahendas Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Täpseid plaane Xi'ga kohtumise osas veel ei avalikustatud, kuid Trump ütles, et kohtumisi võib olla rohkem kui üks. USA kaubandusesindajat Robert Lighthizerit ning rahandusministrit Steven Mnuchinit kutsuti koos delegatsiooniga veebruari keskpaigaks Pekingisse, kuigi kuupäevasid veel täpselt kokku ei lepitud.

USA valitsus ütles ametlikus teadaandes, et USA poolt varem 2. märtsiks plaanitud tollitariifi tõus 200 miljardi dollari ulatuses Hiina kaubale oli „kõva tähtaeg,“ mis tähendab, et kui kokkulepet 1. märtsiks ei saavutata, siis lähevad uued tariifid käiku.