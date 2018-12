Trump: kaubanduslepe liigub edasi

USA president Donald Trump vestles eile telefonis Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Arutati kaubanduslepet. Foto: EPA

USA president Donald Trump säutsus eile õhtul Twitteris, et pärast telefonikõnet Hiina presidendi Xi Jinpingiga võib ta öelda, et kahe riigi kaubandusleppes on tehtud suur samm edasi.

“Lepe liigub edasi väga hästi. Kui lepe sõlmitakse, saab see olema kõikehõlmav, kattes kõiki teemasid, valdkondi ning vaidluspunkte. Tehakse suuri edusamme!” kuulutas Trump Twitteris.

Hiina meedia kirjutab samuti, et Trump ja Xi vestlesid laupäeval. Xi ütles, et mõlemad riigid töötavad selle nimel, et Trumpiga konsensusele jõuda.

Hiina välisminister ütles omakorda, et mõlema riigi jaoks on omavahelised tugevad sidemed äärmiselt olulised. Ühtlasi aitavad head suhted kahe riigi vahel kaasa globaalsele stabiilsusele ja rahule.

Hiina välisministeeriumi kõneisik Lu Kang ütles, et kahe riigi vahelised suhted on jõudnud ajaloolise stardipunktini ning mõlemad osapooled peaksid austama teineteise suveräänsust ja arenguhuvisid, vahendab Reuters.