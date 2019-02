Võlakirjaguru Bill Gross paneb ameti maha

Pea pool sajandit rahaturul tegutsenud Bill Gross jääb puhkama. Foto: EPA

Viimastel aastatel kehvemaid tulemusi taluma pidanud legendaarne võlakirjainvestor Bill Gross teatas, et lahkub ettevõttest Janus Henderson Group.

Enam kui nelikümmend aastat rahaturul tegutsenud 74aastane Gross tõdes telekanalile Bloomberg antud intervjuus, et on veetnud pea pool sajandit ekraane vaadates ja öösel ärgates, et Aasia ja Euroopa turge jälgida, ning kavatseb nüüd pere seltsis loorberitele puhkama jääda.

2014. aasta lõpus ühines Bill Gross ootamatult investeerimisfirmaga Janus Henderson, kus ta asus juhtima ülemaailmset võlakirjafondi Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund. Viimastel aastatel on aktiivne fond tekitanud investorites aga selget pettumust, jäädes alla enamikule konkurentidele. Rahastu valitsetavate varade hulk on kahanenud juba kümme kuud järjest – seda peamiselt Grossi ebaõnnestunud otsuse tõttu panustada USA ja Saksa riigivõlakirjade intresside ühtlustumisele. Mullu kahanes fondi turuväärtus 4%. Mees tunnistas esmaspäeval ise ka, et fondi tootlus on olnud mitterahuldav.

Grossi kuulsus sai alguse 1987. aastal, mil ta asutas mitmesuguseid püsitulu ja riskikaitset pakkuvaid finantsinstrumente – võlakirju, kinnisvaralaene, futuure, kinnisvarafonde – koondava fondi Pimco Total Return, mis kandis kuni 2013. aastani maailma suurima tiitlit. Aastatel 1987–2014 suutis rahastu Gross juhtimisel püsivalt alusindeksit lüüa. Võlakirjaguru on tuntud ka oma igakuiste kirjade poolest, mis annavad vahetute kujundite ja isiklike lugude kaudu pildi väärtpaberiturul valitsevast olukorrast.