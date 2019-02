Millal ärkab krüptoturg surmaunest?

2018. aasta tõi krüpto investoritele masenduse, vähemalt neile kindlasti, kes investeerisid 2017. aasta detsembri lõpus. Artikli kirjutamise hetkeks on bitcoin tunnistatud surnuks juba 339 korda. Altcoin'ide ja token'ite hinnad käivad bitcoini hinnatõusude ja langustega agaralt kaasas. Kas seekord on tõepoolest pidu läbi või läheb karavan edasi hinnast sõltumata?

Tegelikkuses on olulisem plokiahela tehnoloogia edasiminek kui krüptovarade turuhind. Plokiahela edu pole otseselt bitcoini hinnaga seotud, kuid selge on see, et investeeringuid mis on vajalikud tehnoloogia arendamiseks see siiski mõjutab. Plokiahela valdkond on veel võrdlemisi uus, kuid juba on käigus huvitavad lahendused.