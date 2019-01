Bitcoini hind langes täna selle aasta madalaima tasemeni. Foto: EPA Jaga lugu:

Bitcoin langeb viiendat päeva järjest

Bitcoin on ka täna odavnenud ning kukub juba viiendat päeva järjest, vahendab MarketWatch.

Bitcoini hind on täna langenud Krakeni vahetusbörsil 1,1 protsendi võrra, 3402 dollarini. Päeva alguses langes bitcoin ka 3344 dollarini, mis on selle aasta madalaim tase.

“Ei ole lihtsalt katalüsaatorit, mis suruks bitcoini hinda praegu kõrgemale,” ütles CryptoCompare’i kaasasutaja Charles Hayter. “Makropilt ei ole hea ning ETFiga seotud otsus on entusiasmi vähendanud.” Hayter prognoosib, et kauplemismahud hakkavad järgnevatel nädalatel tõusma.

Teistel krüptovaluutadel on läinud paremini. Ehtereum on kallinenud 1,7 protsenti, Litecoin on lisanud 1,9 protsenti ja bitcoin cash on tõusnud 1,4 protsenti.