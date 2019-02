USA börs langes USA-Hiina läbirääkimiste tulemuse selgusetuse tõttu

New Yorgi börs. Foto: Scanpix Jaga pilti:

USA aktsiaturg neljapäeval langes, kui Euroopast tulid sõnumid oodatust madalamast majanduskasvust ning USA-st tulid sõnumid, et USA ja Hiina kaubandusläbirääkimised ei pruugi soovitud tähtajaks lõppeda.

Laiapõhjaline S&P 500 aktsiaindeks langes neljapäeval 0,94% 2706 punktini ning Nasdaqi indeks langes 1,18% 7288 punktini.

USA valitsuse majandusnõunik Larry Kudlow ütles, et Hiina ja USA on veel kaugel kaubandusleppe sõlmimisest, vahendas Reuters. Valge Maja ametnik ütles hiljem, et on „väga vähetõenäoline,“ et president Trump võiks Hiina president Xi Jinpingiga enne 1. märtsi tariifide vaherahu tähtaega kohtuda.

„Turgude jaoks ei ole ebatavaline teha pärast sellist kiiret tõusu teatud paus,“ ütles Bryn Mawr Trusti investeerimisspetsialist Ernie Cecilia Reutersile. „Üks meie muresid oli, et turg tõuseb liiga tugevalt, liiga kiiresti.“

Mitmete investorite arvates on ettevaatlikkuseks mitmeid põhjusi: andmed näitavad, et Hiina ja eurotsooni majandus jahtub ning samuti jälgitakse USA ettevõtete kasvuprognooside vähenemist.

Euroopa Komisjon kärpis neljapäeval 2019. aasta eurotsooni majanduskasvu näitajat 1,9% pealt 1,3% peale.

USA ettevõtted näitavad FactSeti poolt kogutud analüütikute prognooside põhjal käesoleva aasta esimeses kvartalis 1,4% suurust kasumite langust eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Tegemist oleks esimese kasumite aastase langusega alates 2016. aasta teisest kvartalist.

Ettevõtete tulemustest väärib märkimist Chipotle Mexican Grilli oodatust tublisti parem neljanda kvartali kasum ja võrreldavate restoranide käive ning oodatust parem käibeprognoos käesolevaks aastaks. Chipotle’i aktsia kerkis neljapäeval 11,4% 585,78 dollarini.

Langejatest oli tähelepanuväärseim Twitteri aktsia, mis langes 9,8% 30,80 dollarini. Twitteri aktsia langes hoolimata sellest, et näitas esimest kasumlikku aastat. Kuid esimeseks kvartaliks oodatakse aeglasemat kasvu kui aasta varem.

SunTrust panga aktsia kerkis 10,2% 64,7 dollarini, kui teine suur regionaalpank BB&T teatas, et ostab SunTrusti aktsiad, liites pangad üheks. BB&T aktsia kerkis 4% 50,46 dollarini.