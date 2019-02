Börs: mängufirmad vedasid kerget langust

Nädala selgroog murti Wall Streetil mõõduka languse saatel, mille põhjustasid mängufirmad ja kauplejate hingetõmbehetk pärast üsna ühtlast tõususeeriat.

Dow Jonesi tööstuskeskmine taandus 0,08%, 25 3980 punkti tasemele. Nasdaq Composite langes 0,36%, 7375 punktile. S&P 500 kaotas 0,22% ja lõpetas 2732 punktil. Jaanuari hakuga võrreldes on S&P sellegipoolest kerkinud ligi 9% kõrgemale. CBOE volatiilsusindeks (VIX) jätkas kolmapäeval oma eelmise nädala alguses alanud langust, vajudes 1,4%, 15,35 punkti tasemele.

Videomängufirmade kolmapäevase languse peamine põhjustaja oli Electronic Arts (-13,31%), mille möödunud kvartali kasum - 2,3 dollarit aktsia kohta - oli tunduvalt kõrgem kui analüütikute oodatud 1,94 dollarit, ent mille käive ei suutnud kerkida Wall Streeti prognoositud 1,75 miljardi dollarini, vaid piirdus kõigest 1,29 miljardiga. EA nigelamad väljavaated tõmbasid alla ka rivaali Activision Blizzardi (-10,12%). Sama saatus tabas ka GTA ja Red Dead Redemptioni mänguseeriate omanikku Take-Two Interactive'it (-13,76%), mis suutis küll ületada eelmiseks kvartaliks seatud ootusi, aga valmistas kauplejatele pettumuse kogu finantsaasta prognoosiga.

President Trumpi teisipäevane aastapäevakõne väärtpaberiturgudele uudiseid toonud. Kõnes rõhutas riigijuht, et USA-Hiina kaubandusleppe õnnestumiseks peavad sellega kaasnema rahvavabariigi majanduse struktuursed muudatused, Ühendriikide kaubandusdefitsiidi vähenemine ja USA töökohtade kaitse, kuid ei pakkunud turgudele sealjuures üksikasju. Teisalt teatas rahandusminister Steven Mnuchin kolmapäeval, et tema ja USA kaubandussaadik Robert Lighthizer rändavad tuleval nädalal Pekingisse, et kõnelustega jätkata. Valge Maja on lubanud kõneluste luhtumise korral kehtestada Hiina kaupadele 1. märtsil uued tollimaksud.

Google'i emaettevõte Alphabet (-2,58%) kaotas kolmapäeval suure osa oma nädala alguses kogutud börsiväärtusest, kuna investorid seedivad ikka veel tehnoloogiahiiu hiljutisi kvartalitulemusi, eriti ettevõtte kulusid, mis on seotud veebiliikluse suunamise eest makstavate tasudega.

Luksusrõivaste tootjate Michael Korsi ja Versace värske valdusfirma Capri Holdingsi aktsia kallines kolmapäeval 11,3%. Kontserni kohandatud aktsiakasum oli 1,76 dollarit - 19 senti kõrgem kui arvatud, kuigi ettevõtte käive - 1,45 miljardit dollarit - jäi 10 miljoni võrra prognoosidele alla. Analüütikute praeguse konsensuse kohaselt kerkis moegrupi kasum tänavu 4,98 dollarini ja tuleval aastal 5 dollarini aktsia kohta.