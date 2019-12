Apple kaotab Huaweile turuosa

Huawei nutitelefon. Foto: EPA

Apple’i müük langes Hiinas tunduvalt rohkem kui mujal, mille tõttu kaotati turuosa rivaalidele nagu Huawei Technologies, vahendab MarketWatch.

Apple’i müük Hiinasse langes 2018. aasta viimases kvartalis 20 protsenti (eelmise aasta sama ajaga võrreldes), selgub International Data Corpi andmetest. Eelmisel kuul süüdista Apple’i tegevjuht Tim Cook iPhone’de müügilanguses Hiina majanduskasvu aeglustumist.

Majanduse aeglustumine ning asjaolu, et inimesed järjest harvemini telefoni vahetavad, on kukutanud Hiina turul nutitelefonide müüki 9,7 protsendi võrra. Huawei müük kasvas riigis aga 23 protsenti ning turuosa tõusis 29 protsendini. Sellega tugevdas ettevõte oma liidripositsiooni Hiina turul.

“iPhone X kallis hind on tekitanud olukorra, kus inimesed vahetavad telefoni harvemini välja. 2018. aasta mudelitel ei ole ka piisavalt innovatsiooni, et inimesed tahaks neid osta,” ütles IDC analüütik Xi Wang. Huawei seevastu on teinud mitmeid tehnoloogilisi edusamme, mis on aidanud parandada telefonide jõudlust nii mängude mängimisel, piltide tegemisel kui ka rakenduste kasutamisel, nentis ta.

Huawei globaalne nutitelefonide müük kasvas neljandas kvartalis lausa 44 protsenti, selgub IDC andmetest. Maailmas on Huawei turuosalt kolmandal kohal.