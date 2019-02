Arco Vara: ebaõnnestunud kvartal lõpetas ebaõnnestunud aasta

Arco Vara juhi Tarmo Silla sõnul oli 2018. aasta ettevõtte jaoks ebaõnnestumine. Foto: Eiko Kink Jaga pilti:

Arco Vara tunnistas börsiteates, et neljandat kvartalit ja tervet 2018. aastat võib pidada ebaõnnestunuks.

“Arco Vara ebaõnnestunud neljas kvartal lõpetas ebaõnnestunud 2018. aasta,” kirjutas ettevõtte juht Tarmo Sild börsiteates. “Aasta käigus ei suutnud me müügikõlbulikuks teha ühtegi arendusprojekti ning paisutasime sellega grupi varade mahu 34 miljoni euroni.”

Arco Vara neljanda kvartali müügitulu langes 84 protsenti, 1,3 miljoni euroni. Terve aasta müügitulu langes 64 protsenti, 6,6 miljoni euroni.

Kui vaadata divisjone eraldi, siis arendusdivisjoni müügitulu oli 0,5 miljonit eurot (2017. aasta neljandas kvartalis 7,4 miljonit eurot) ja teenindusdivisjoni tulud 0,7 miljonit eurot (2017. aasta neljandas kvartalis 0,8 miljonit eurot).

Neljanda kvartali ärikahjumiks (EBIT) kujunes 0,1 miljonit eurot ning puhaskahjumiks 0,2 miljonit eurot. 2017. aasta samas kvartalis teeniti 0,8 miljonit eurot ärikasumit ja 0,7 miljonit eurot puhaskasumit. Terve aasta lõikes ärikasumit ei olnud ning puhaskahjum oli 0,5 miljonit eurot.

Bürokraatia okastraat

“Kahjum ei rõõmusta meid ja selle põhjuseks on peamiselt see, et me ei realiseerinud Sofias Iztok Parkside projekti. Takerdusime sellega Bulgaaria bürokraatia okastraati,” nentis Sild. “Ehitustööd on praktiliselt lõppenud.”

Ettevõte loodab olukorra lahendada selle aasta teiseks kvartaliks ning lõpuks ka korterid välja müüa.

Aasta viimases kvartalis müüdi kontserni arendatavates projektides üks äripind ja üks hoonestamata kinnistu. Terve aasta jooksul müüdi 12 korterit, 3 äripinda ja 2 hoonestamata kinnistut. Võrdlusena võib välja tuua, et 2017. aastal müüdi 117 korterit, 2 äripinda ja 6 hoonestamata kinnistut.

Kontserni laenukoormus tõusis aasta jooksul 4,5 miljoni euro võrra, 14,2 miljoni euroni.

Sild lisas, et tema pööraks tähelepanu asjaolule, et “finantsilise anoreksia” tingimustes on ettevõte jätkuvate tegevusvaldkondade osas ärikasumis ning kahjumi tekitasid jooksvad intressikulud, mis on peamiselt seotud Madrid Blvd hoonet finantseeriva pangalaenuga. Teiseks tõi ta välja, et Arco Varal on vaba raha 2 miljonit eurot.