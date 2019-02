Nafta tõuseb kuuendat päeva järjest

Nafta on kallinenud terve nädala vältel. Foto: EPA Jaga pilti:

Naftafutuurid kallinevad täna juba kuuendat päeva järjest, sest on ilmnemas märgid, et ülemaailmne pakkumine ei pruugi kujuneda nii suureks kui kardetakse, vahendab MarketWatch.

Kuus päeva järjest on kallinenud WTI toornafta, Brent tegi eile väikse languse. Mõlemad on täna tõusnud kolme kuu kõrgeima tasemeni.

„Turgude hinnangul peaks neljapäevane varude raport näitama varude kasvu. See pani päeva alguses nafta odavnema. Hiljem hakkas see tõusma ja tõenäoliselt on põhjus dollari taandumine,“ ütles Informa Economicsi toorainete analüütik Marshall Steeves. ICE dollariindeks langes eile 0,2 protsenti ja on täna odavnenud 0,1 protsenti.

Naftat on toetanud ka „kaks pakkumist mõjutavat sündmust,“ ütles DailyFX analüütik Peter Hanks. Väidetavalt kaalub Nigeeria president Muhammadu Buhari naftatootmise vähendamist, mille eesmärk on hindu turgutada. Lisaks sellele teatas naftatootja Saudi Aramco, et sulgeb ajutiselt Yanbu rafineerimistehase, millest käib igapäevaselt läbi 400 000 barrelit naftat.

Märtsikuu WTI toornafta futuurid on täna kallinenud 1,6 protsenti, 56,99 dollarini. Aprillikuu Brenti toornafta futuur on tõusnud 1 protsenti, 67,1 dollarini barrelist.