Deutsche Bank ja Wells Fargo pakkusid Swedbankile Eestis teenuseid

Wells Fargo pakkus Eestis Swedbankile USA dollariga seotud teenuseid. Foto: Reuters

Rahapesuskandaali sattunud Swedbank kasutas Eestis korrespondentpankadena sakslaste Deutsche Banki ja ameeriklaste Wells Fargot, peamiselt pakuti teenuseid, mis olid seotud USA dollariga, selgub arhiividokumenditest.

Danske kasutas Deutsche Banki, JPMorganit ja Bank of Americat Eestis korrespondentpankadena suurema osa uurimise all olevast perioodist, mis lõppes 2015. aastal. Korrespondentpank on finantsasutus, kellel on õigus pakkuda teenuseid teise finantsasutuse nimel.

JPMorgan lõpetas Eestis tegutsemise 2013. aastal ning mõne aasta pärast lahkusid ka Deutsche Bank ja Bank of America. Deutsche Bank on teatanud, et vaatab rahapesuskandaali valguses oma siseasjad värske pilguga üle, aga mingeid kahtlasi asju pole leitud, vahendas Bloomberg.

Dokumentides ei ole kirjas, millal Deutsche Bank ja Wells Fargo Swedbankile Eestis pangandusteenuseid pakkuma hakkasid.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides. Rahaliikumised toimusid aastatel 2007-2015.

Swedbank vastas SVT-le, et on registreerinud kahtlasi tehinguid ja on nendest politseile teada andnud.

Swedbanki on paari päevaga kaotanud turuväärtusest kümneid miljardeid kroone. Aktsia langes eile üle 16 protsendi ja täna 8 protsenti.