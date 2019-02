Maailma suurim liitiumitootja tõstis kasumiprognoosi - aktsia tõuseb

Albemarle'ile kuuluva liitiumikaevanduse soolveebasseinid Atacama kõrbes Tšiilis. Foto: Scanpix/REUTERS/Ivan Alvarado Jaga pilti:

Maailma suurim liitiumitootja Albemarle teatas kolmapäeva õhtul ootusi ületanud neljanda kvartali majandustulemustest ning tõstis käesoleva aasta kasumiprognoosi, vahendab Reuters.

USA ettevõte Albemarle andis mõista, et ei näe praegu midagi, mis võiks elektriautode akude tootmiseks vajaliku metalli nõudlust vähendada.

Samal ajal, kui turul on osade investorite seas kartus, et akude tootmise jaoks vajaliku liitiumi pakkumine turul järjest kasvab ning see võib ühel hetkel turu toorainega üle ujutada, mis võiks põhjustada toorme hinnalangust ning kasumite vähenemist, tõstis Albemarle oma käesoleva aasta müügikäibe prognoosi 14% võrra.

Albemarle teatas, et prognoosib 2019. aasta müügikäibeks 3,65 kuni 3,85 miljardit dollarit.

Lõppenud neljandas kvartalis teenis firma puhaskasumit 129,6 miljonit dollarit ehk 1,21 dollarit aktsia kohta, võrreldes aastataguse kahjumiga, milleks oli 218,4 miljonit dollarit ehk 1,95 dollarit aktsia kohta.

Ilma ühekordsete kirjeteta teenis firma neljandas kvartalis kasumit 1,53 dollarit aktsia kohta, mis oli kõrgem, kui analüütikute oodatud 1,47 dollarit aktsia kohta.

Firma liitiumi müügikäive kasvas aastaga 18% 342 miljoni dollarini tänu suurenenud müügimahule ning aastaga 4 protsenti tõusnud hinnale.

Albemarle’i aktsia on täna tõusnud 5,8% 87,64 dollarini.