Kaubamaja teatas rekorddividendi

Täna õhtul teatas Tallinna Kaubamaja, et plaanib tänavu maksta investoritele dividendideks 0,71 eurot aktsia kohta. See on ettevõtte ajaloo heldeim dividend.

Tallinna Kaubamaja juht Raul Puussepp surub kätt suuraktsionäril ja nõukogu liikmel Enn Kunilal. Foto: Andres Haabu Jaga pilti:

Tallinna Kaubamaja kutsub aktsionärid korralisele üldkoosolekule neljapäeval, 21. märtsil, et kinnitada ajaloo suurim, 71sendine dividend. Kõik, kes tahavad dividendist osa saada, peavad olema aktsionäride nimekirjas 4. aprilli seisuga ning raha makstakse välja 12. aprillil.