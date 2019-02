Indrek Kasela: kärbime juhtkonda, tehastes ei koonda

PRFoodsi juht Indrek Kasela ütles Äripäeva raadiole, et kärpemeetmed tulevad, kuid juhtkonnas, mitte tehastes.

Indrek Kasela Foto: Raul Mee Jaga pilti:

„Eks iga ettevõtte ümberpööramine ja laiendamine on alati täis ootamatusi ja need on rasked protsessid. Mina kui ettevõtte juht tahan muidugi, et asjad käiksid kiiremini,“ kommenteeris Indrek Kasela äsja avaldatud neljanda kvartali majandustulemusi, kus kahanesid olulises mahus nii käive kui ka kasum.