Tööstusmetallid alustasid aastat erakordselt tugevalt

Vaserull trükikojas Foto: EPA

Kaubanduspingete tõttu mullu pidevalt odavnenud tööstusmetallid pöörasid tänavu tõusule ja alustasid tugevaima tõusuga alates 2008. aastast.

Vase, alumiiniumi, tsingi ja nikli tootlust jälgiv indeks Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return on kolmapäeval kerkinud umbes 0,47% - jaanuari ja veebruari jooksul on näitaja suurenenud umbes 11,4%. Nobe taastumine on toimunud tänu nõudluse püsimisele ja nappidele varudele, mis aitasid kauplejatel üle saada neid möödunud aastal painanud murest kaubandusheitluse ja globaalse kasvu pidurdumise pärast. Lisaks annavad Hiinast saabuvad signaalid märku, et maailma suurima metallitarbija majandus on hakanud tänu valitsuse ergutuskavale toibuma oma mitu kuud kestnud langustrendist.

Vase futuurid kallinesid New Yorgi toorainebörsil kolmapäeval 0,5% - kahe kuuga on need kerkinud ligikaudu 11,5% ja liikunud kõrgeimale tasemele alates juuli keskpaigast. Tõsi, eelmise aasta sama päevaga võrreldes on metall kaotanud siiski 10%. Maailma suurima vasetootja Freeport-McMoRani aktsia kaotas möödunud aastal lausa 45,6% turuväärtusest, kuid pöördus sel aastal samuti tublile tõusule. 2019. aasta kahe kuu seisuga on firma väärtpaber kerkinud 27,7%.