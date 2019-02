Apple koondab isesõitvate autode üksuses mitusada inimest

Apple'i isesõitvate autode projekt pole veel korralikult jalgu alla saanud. Foto: Reuters

Apple teatas, et koondab isesõitvate autode üksuses 190 inimest, kirjutas Reuters kolmapäeval.

Eelmisel kuul kirjutas CNBC, et koondamine toimub Project Titani nime kandvas projektis. See sai täna ka kinnitust. Enamus koondatud töötajatest olid tarkvara või riistvara insenerid.

Apple’i isesõitvate autode üksus on viimastel aastatel oma fookust mitmeid kordi muutnud. Selle kuu alguses teatas California osariik, et Apple on osariigis isesõitvate autode testimises kolmandal kohal (läbisõidu poolest). Samas oli ettevõtte autodes vaja juhil kõige rohkem sekkuda, mis tekitas spekulatsioone, et Apple’il ei lähe tehnoloogia arendamine nii hästi.

Võrdlusandmed teiste firmadega olid küllaltki jahmatavad. Kui Waymo isesõitvate autode juhtimisse oli inimene sunnitud sekkuma keskmiselt iga 11 000 miili tagant, siis Apple’i puhul tuli seda teha iga miili järel, kirjutasid investeerimisfirma Jeffriesi analüütikud.

Apple’i aktsia on täna langenud 0,3 protsenti, 174 dollarini. Tänavu on aktsia tõusnud aga ligi 12 protsenti.